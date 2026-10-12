12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше десятка самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за действующих здесь ограничений по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Внуково.
В частности, речь идет о 14 рейсах из Минска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. "Самолеты перенаправлены в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово, аэропорт Нижнего Новгорода, а также в Минск", - сказали в справочной службе воздушной гавани. Кроме того, как ранее сообщал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, командиры экипажей трех летевших из Турции самолетов приняли решение развернуться в пути и отправиться на посадку в Стамбул. Данная информация также подтверждается сведениями онлайн-табло аэропорта.
Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.-0-
В мире
12 октября 2026, 23:47
Свыше десятка летевших во Внуково рейсов отправили в другие аэропорты
Фото из архива ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Не аплодирую тому, что происходит во Франции". Лукашенко о протестах школьников и жесткой реакции на них
Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе
С нами интереснее