Свыше десятка летевших во Внуково рейсов отправили в другие аэропорты

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше десятка самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за действующих здесь ограничений по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Внуково.



В частности, речь идет о 14 рейсах из Минска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. "Самолеты перенаправлены в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово, аэропорт Нижнего Новгорода, а также в Минск", - сказали в справочной службе воздушной гавани. Кроме того, как ранее сообщал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, командиры экипажей трех летевших из Турции самолетов приняли решение развернуться в пути и отправиться на посадку в Стамбул. Данная информация также подтверждается сведениями онлайн-табло аэропорта.



Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.-0-