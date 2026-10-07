7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% граждан Италии выступили против поставок оружия Киеву. Такие данные следуют из результатов опроса общественного мнения, проведенного институтом социального и маркетингового анализа Eumetra, пишет итальянская газета ItaliaOggi.
Согласно опросу, большинство итальянцев (61,1%) призывают к немедленному прекращению поставок итальянского оружия в Украину. Подавляющее большинство избирателей, среди которых сторонники всех партий страны, согласны с этой позицией.
Всего 20,6% опрошенных указали, что хотели бы продолжить политику военной помощи, проводимую до настоящего времени правительством Италии, 18,3% затруднились с ответом.
Результаты опроса свидетельствуют, что в Италии все больше людей, которые настроены "враждебно к военной помощи Украине", отмечает издание.-0-
В мире
07 октября 2026, 11:03
Свыше 60% итальянцев высказались против продолжения поставок оружия Украине - опрос
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
"Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
С нами интереснее