Свыше 60% итальянцев высказались против продолжения поставок оружия Украине - опрос

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% граждан Италии выступили против поставок оружия Киеву. Такие данные следуют из результатов опроса общественного мнения, проведенного институтом социального и маркетингового анализа Eumetra, пишет итальянская газета ItaliaOggi.



Согласно опросу, большинство итальянцев (61,1%) призывают к немедленному прекращению поставок итальянского оружия в Украину. Подавляющее большинство избирателей, среди которых сторонники всех партий страны, согласны с этой позицией.



Всего 20,6% опрошенных указали, что хотели бы продолжить политику военной помощи, проводимую до настоящего времени правительством Италии, 18,3% затруднились с ответом.



Результаты опроса свидетельствуют, что в Италии все больше людей, которые настроены "враждебно к военной помощи Украине", отмечает издание.-0-