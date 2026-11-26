26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У погранпункта в эстонской Нарве выстроились очереди из-за скорого закрытия границы с Россией. Жители ожидают сутками под дождем и на морозе и осуждают решение властей страны, сообщают эстонские СМИ.



До закрытия погранпунктов остается пять дней, но очереди из желающих попасть на другую сторону или вернуться домой только растут. Кто-то спешит увидеться с родственниками, кто-то - попасть к врачу. Люди критикуют решение закрыть границы и хотят сохранить привычную жизнь.



Жительница Нарвы Милана рассказала, что часто навещает родственников в российском Кингисеппе. По ее словам, очередь сейчас двигается гораздо медленнее, чем раньше: пропускают по 10-15 человек в час, тогда как раньше за полчаса проходили 15-20 человек.



Нарвитянка Наталья направляется в Ивангород за вещами. Там остается ее муж. Женщина признается, что не знает, как они будут жить после закрытия границы. "Плачу уже неделю. Это катастрофа для нас", - поделилась она. По ее словам, люди готовы часами ждать на улице в дождь и мороз, лишь бы увидеться с близкими. "Мы же простые люди, ничего не решаем в политике", - добавила она.



Жительница Нарвы Ольга встала в очередь в среду, но не уверена, что сможет пройти до закрытия границы в следующий вторник, 1 декабря. Она едет в Санкт-Петербург к врачу-ортодонту. В Эстонии ей не удалось найти специалиста, который помог бы решить ее проблему. По словам Ольги, даже в Тарту ей не смогли поставить диагноз, а в Санкт-Петербурге установили брекеты и назначили лечение, которое продлится еще год, поэтому женщина спешит посетить врача до закрытия границы. С декабря Ольга планирует ездить к врачу раз в три месяца через другие страны - возможно, летать через Стамбул. Закрытие границы она считает несправедливым по отношению к людям. "Если бы Эстония думала о своих жителях и хотела окончания войны, она бы этому способствовала, а не обостряла конфликт еще больше. Получается, война выгодна политикам, но о людях никто не думает", - заявила нарвитянка, указав, что простые люди вынуждены терпеть лишения, поскольку не могут ни на что повлиять.



Еще одна женщина рассказала, что у нее в Ивангороде осталась 87-летняя мама, которая совсем одна и ей некому помочь. "Мне очень больно об этом говорить", - заплакав, сказала она.



Нарвитянка Виктория, простоявшая двое суток в очереди, считает, что пункт пропуска следовало бы оставить открытым хотя бы для жителей приграничных районов.



Еще одна жительница Светлана ждет возможности попасть к сестре. Она опасается, что закрытие границы скажется не только на семьях, но и на экономике Нарвы, в частности пострадают гостиницы и кафе.



В очереди есть и те, кто следует в Россию из других стран. По словам Арсения, который едет в Россию из Финляндии, проходить границу сейчас становится невыносимым испытанием.



Пока люди ждут своей очереди, они пытаются самостоятельно организовать процесс и создают списки очереди. Некоторые дежурят ночью, другие сменяют их через несколько часов, поскольку в живой очереди невозможно стоять сутками в такую погоду, особенно пожилым людям и детям.



Правительство Эстонии приняло решение закрыть границу с Россией с 1 декабря. Через полгода власти намерены провести новую оценку необходимости сохранения границы с Россией закрытой "с учетом ситуации с безопасностью".-0-