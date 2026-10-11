Судно с мигрантами на борту перевернулось у берегов Джибути: погибли более 100 человек 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Джибути перевернулось перевозившее мигрантов судно, на борту которого было 305 человек. При крушении погибли 109, из них - 15 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции, которая входит в структуру ООН.



Известно, что судно с мигрантами следовало в Йемен. Оно затонуло в Красном море в ночь на 9 октября. Пропавшими без вести числятся 116 человек. Выжили около 80 человек. Все они являются гражданами Эфиопии. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.



Маршрут из района Африканского Рога через Баб-эль-Мандебский пролив в Йемен и Саудовскую Аравию - один из основных для нелегальных мигрантов из стран Восточной Африки.-0-