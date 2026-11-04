Суд в Гамбурге по делу о подрыве "Северных потоков" продлится до середины июня 2027 года

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший земельный суд Гамбурга назначил еще 19 заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Согласно обновленному графику, судебные слушания продлятся как минимум до середины июня 2027 года. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы инстанции судья Марайке Францен, передает ТАСС.





Дополнительные заседания назначены с февраля по июнь 2027 года. В феврале состоятся шесть слушаний, в марте - три, в апреле - четыре, в мае - пять, еще одно запланировано на июнь. Время начала слушаний - от 9.00 до 9.30 по местному времени, а завершаться они будут в 15.00 или 16.00.





14 октября, спустя четыре года после теракта, в Высшем земельном суде Гамбурга стартовал первый процесс по делу о подрыве "Северных потоков". 27 октября начались судебные разбирательства по существу. На скамье подсудимых оказался бывший офицер сил спецназначения Вооруженных сил Украины Сергей Кузнецов. Он обвиняется в военном преступлении, а также в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и выдан германской стороне.-0-