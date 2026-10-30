Суд отменил запрет на проведение демонстрации в центре Парижа 31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный суд Парижа отменил действие распоряжения префектуры полиции, запрещающего проведение 31 октября демонстрации профсоюзов в центре столицы, сообщает газета Le Monde.



Демонстрация против снижения покупательной способности населения, как и планировалось ранее, пройдет от площади Бастилии до площади Нации в Париже. Предположительно, начнется акция протеста в 14.00 по местному времени (16.00 по минскому времени).



Ранее Парижская префектура полиции предлагала маршрут от Порт-де-Баньоле до Порт-де-Шарантон, чтобы избежать массовых беспорядков.



17 и 24 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, только 17 октября в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В некоторых городах акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией.-0-