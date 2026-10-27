Суд ФРГ отказался прекратить дело о подрыве "Северных потоков"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.





"Ходатайство отклоняется", - сказала председательствующая судья. По ее словам, фигурант "не ограничен в защите".





14 октября адвокаты Кузнецова подали ходатайство о прекращении дела, так как, по их утверждению, подзащитный как бывший военный не имеет права разглашать военную тайну и поэтому обеспечить справедливый процесс невозможно.





В Гамбурге 27 октября начались судебные разбирательства по существу по делу о подрыве "Северных потоков". На скамье подсудимых бывший офицер сил спецназначения ВСУ Сергей Кузнецов. Прокуратура ФРГ обвиняет его в военном преступлении, а также в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Следствие считает, что он и его сообщники разработали план подрыва трубопроводов по поручению госструктур Украины. Еще один украинец был недавно задержан в Хорватии. В прокуратуре полагают, что диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к "Северным потокам". Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и выдан германской стороне.





Беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2" были зафиксированы 26 сентября 2022 года.-0-