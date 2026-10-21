Студенты провели акцию за финансирование образования перед парламентом Греции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты поставили палатки на центральной афинской площади перед парламентом Греции, протестуя против роста стоимости жизни и требуя от властей увеличения финансирования образования, сообщает ТАСС.





В акции участвуют студенческие ассоциации ряда государственных вузов. Студенты установили палатки на площади перед парламентом Греции и развернули транспаранты с лозунгами "Правительство должно принять меры по финансовой поддержке с целью снижения стоимости учебы и жилья для студентов!", "Бесплатное питание и бесплатный проезд на транспорте!", "Деньги на образование и наши потребности, а не на войну и прибыли!", "Идем по пути, который показывают Франция, Испания! Деньги на образование, студенческие общежития! Нет войне!".





Учащиеся протестуют против высоких цен на аренду жилья в крупных городах, ограниченного количества мест в студенческих общежитиях и роста общей стоимости жизни, которая значительно обременяет семейные бюджеты. По словам газеты Avgi, студенты активизировали борьбу в защиту государственного образования на фоне динамичных протестов во многих европейских странах. Студенческие ассоциации Афин призвали всех учащихся к участию в демонстрациях, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям, с которыми сталкиваются тысячи студентов и их семьи, отмечает издание. После выступлений участников акции на площади состоялся концерт солидарности с участием музыкальных групп и артистов.





Нынешняя акция проходит накануне объявленной Федерацией учителей Греции суточной забастовки и митингов 21 октября, которые будут проводиться с требованиями повышения заработной платы педагогам на 20%, финансовой помощи в обеспечении жильем и бесплатного проезда на общественном транспорте до школ и обратно. Митинги планируются в Афинах, Салониках, Патрах и других городах, в том числе на греческих островах.





12 октября ведущее профобъединение государственного сектора Греции объявило о том, что 25 ноября в стране пройдет 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против дороговизны жизни и роста цен на энергоносители. В основе требований государственных служащих лежат "существенное повышение заработной платы, восстановление 13-й и 14-й зарплат, а также 13-й и 14-й пенсий". Профсоюзы также призывают власти принять немедленные меры по борьбе с дороговизной и ростом цен на энергоносители для защиты доходов трудящихся.





Полиция объявила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с акциями протеста. Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис предупредил в интервью местной радиостанции, что "если кто-то во время мирных акций попытается спровоцировать инциденты, то к ним будут применены строгие санкции".-0-