25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство железнодорожного пути в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) стартует в 2027 году, на месте ведутся подготовительные работы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению, передает ТАСС."Уже ясно, по какому маршруту должна проходить железная дорога, сейчас ведутся подготовительные работы на этой территории, проводится очистка, минимальные инженерные работы проводятся, чтобы в следующем году начать строительство непосредственно железной дороги", - сказал он.Замминистра сообщил, что на текущий момент есть лишь предварительные параметры будущей железной дороги, но отметил, что к началу 2027 года проводящая исследование компания обобщит и представит окончательные параметры с инженерными предложениями.Костанян также отметил, что по мере необходимости к строительству могут быть привлечены строительные компании из других стран.8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). 28 октября парламент Армении в ходе заседания ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP. 11 ноября того же года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения. 23 ноября 2026 года Пашинян дал официальный старт практическим работам по строительству проекта TRIPP на юге страны, в Сюникской области.-0-