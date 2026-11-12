Стрельбу в центре Вашингтона открыл врач из-за конфликта с руководством жилого комплекса

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу в центре Вашингтона устроил в четверг местный врач Мэтт Лэмберт, который вел судебную тяжбу с менеджментом своего жилого комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на агентство Associated Press и телеканалы NBC News и Fox News.

Согласно полученным в вашингтонской полиции сведениям, Лэмберт считал руководство товарищества собственников жилья в своем кооперативе ответственным за серьезные проблемы, возникшие в его квартире, в частности, с системами кондиционирования и водоснабжения, после ремонта фасада здания. Ожесточенные споры на этот счет стороны вели с осени 2024 года. Лэмберт в конечном счете подал в 2025 году иск к управляющей компании своего жилого комплекса под названием Metropole.





По имеющимся данным, Лэмберт утром застрелил в спортзале своего жилого комплекса менеджера комплекса. Кроме того, он ранил еще четверых человек. Один из этих пострадавших находится в критическом состоянии. Затем злоумышленник забаррикадировался в своей квартире и после непродолжительных переговоров по телефону с полицией покончил с собой.





Из-за инцидента полиция стянула утром к Metropole крупные силы, полностью заблокировав все близлежащие улицы. Мэрия Вашингтона проинформировала о деталях произошедшего Белый дом, который находится примерно в семи минутах езды от этого жилого комплекса.-0-