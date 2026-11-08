Стрельба в Кракове усугубила политический кризис в Польше - Bloomberg 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба на главной площади Кракова, приведшая к гибели шести человек, обострила политический кризис и общественное напряжение в Польше. Об этом пишет агентство Bloomberg.



Трагедия в Кракове, как подчеркнуло агентство, имеет особое значение для ситуации в Польше на фоне демонстраций у Конституционного суда в Варшаве и конфликта между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким.



Bloomberg также приводит слова депутата партии "Право и справедливость" Ярослава Селлина, который связал стрельбу в Кракове с демонстрацией у Конституционного суда. "Без переворота, совершенного Конституционным трибуналом, не было бы стрельбы в Кракове", - убежден депутат.



Стрельба на главной площади в Кракове произошла 7 ноября. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял по случайным прохожим, в результате чего погибли 6 человек, 15 ранены. При этом 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.



Преступник получил огнестрельные ранения при задержании и находится в больнице. Позже в его квартире полиция обнаружила тела еще трех человек. Ими оказались родители и сестра стрелка. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "терроризм" УК.



Политический кризис в Польше возник после решения премьера Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала трех человек.-0-