7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной площади польского Кракова произошла стрельба, по меньше мере два человека погибли, еще 10 получили ранения, в том числе двое полицейских, сообщает радио RMF24.
Подозреваемый открыл стрельбу по случайным людям из своего автомобиля. Его задержали.
На месте происшествия работают экстренные службы, прибыл вертолет санитарной авиации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел держит его в курсе ситуации в Кракове. По его словам, полиция расследует обстоятельства нападения.-0-
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07 ноября 2026, 18:16
Стрельба произошла на главной площади Кракова, есть погибшие и раненые
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