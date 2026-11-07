Стрельба произошла на главной площади Кракова, есть погибшие и раненые 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной площади польского Кракова произошла стрельба, по меньше мере два человека погибли, еще 10 получили ранения, в том числе двое полицейских, сообщает радио RMF24.



Подозреваемый открыл стрельбу по случайным людям из своего автомобиля. Его задержали.



На месте происшествия работают экстренные службы, прибыл вертолет санитарной авиации.



Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел держит его в курсе ситуации в Кракове. По его словам, полиция расследует обстоятельства нападения.-0-