Стрельба на вечеринке в Джорджии: 2 человека погибли, 35 пострадали

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом сообщает ABC News.



Инцидент произошел во время вечеринки в городе Виенна. Сотрудники шерифского управления патрулировали район, когда раздались выстрелы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили людей с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в медучреждения.



Двое молодых людей в возрасте 20 и 23 лет скончались от полученных огнестрельных ранений.



"Власти не сообщили, находятся ли какие-либо подозреваемые под стражей или в настоящее время разыскиваются, а также каков мог быть мотив стрельбы", - отмечается в сообщении.



Ранее в этот день сообщалось о стрельбе в штате Мэриленд, где в результате спора из-за парковочного места в Балтиморе погибла 12-летняя девочка, также пострадали трое взрослых.-0-