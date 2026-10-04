4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел во время вечеринки в городе Виенна. Сотрудники шерифского управления патрулировали район, когда раздались выстрелы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили людей с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в медучреждения.
Двое молодых людей в возрасте 20 и 23 лет скончались от полученных огнестрельных ранений.
"Власти не сообщили, находятся ли какие-либо подозреваемые под стражей или в настоящее время разыскиваются, а также каков мог быть мотив стрельбы", - отмечается в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось о стрельбе в штате Мэриленд, где в результате спора из-за парковочного места в Балтиморе погибла 12-летняя девочка, также пострадали трое взрослых.-0-
В мире
04 октября 2026, 22:36
Стрельба на вечеринке в Джорджии: 2 человека погибли, 35 пострадали
Фото АР
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками
"Моя главная задача - влюбить ребят в профессию". Как педагог минского колледжа зажигает звезды кулинарного искусства
С нами интереснее