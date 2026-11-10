Страны Северной Европы подписали соглашение о создании морского альянса

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и девять стран Северной Европы подписали соглашение о создании нового морского партнерства. Как говорится на сайте британского правительства, эта инициатива направлена на укрепление безопасности в Северной Европе, Северной Атлантике и Балтийском море, пишет ТАСС.



Как ранее сообщалось, партнерство будет основываться на модели Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующего с 2014 года под командованием Соединенного Королевства. Региональное оборонное объединение включает 10 стран: Великобританию, Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Латвию, Литву, Нидерланды, Финляндию и Эстонию.



"Число угроз, с которыми мы сталкиваемся, растет, и мы должны дать ответ на стоящие перед нами вызовы", - заявил первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании генерал Гвин Дженкинс. Он добавил, что подписание соглашения стало результатом работы, длившейся девять месяцев.



Как подчеркивается, речь идет не о создании альтернативы НАТО, а о превращении JEF в авангард альянса в Северной Европе, Северной Атлантике и Балтийском море, который будет способен действовать на опережение. При этом военно-морские силы десяти стран смогут действовать как единое целое и "беспрепятственно переходить под командование НАТО в случае необходимости масштабной мобилизации сил альянса".-0-