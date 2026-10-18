Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсации за ракетные удары 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) возложили на Иран ответственность за атаки на государства региона и потребовали возместить причиненный ущерб. Об этом сообщает ТАСС.



"Совет призывает Совет Безопасности и международное сообщество обязать Иран полностью возместить весь причиненный ущерб в соответствии с резолюцией Совета по правам человека ООН 61/1 от 2026 года", - говорится в итоговом заявлении 168-го заседания Совета министров ССАГПЗ.



Министры иностранных дел стран ССАГПЗ осудили ракетные удары и атаки беспилотников со стороны Ирана и его союзников по государствам объединения и Иордании. По их данным, целями нападений становились гражданские объекты, жилые районы и дипломатические миссии, что привело к материальному ущербу и создало угрозу безопасности мирных жителей. Аравийские монархии категорически отвергли любые попытки Тегерана оправдать свои действия и потребовали "немедленного и безоговорочного прекращения всех нападений, провокаций и угроз".



168-е заседание Совета министров ССАГПЗ на уровне глав внешнеполитических ведомств прошло в Манаме под председательством министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни.-0-