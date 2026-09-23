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Страны ЕС обеспокоены планом Британии досрочно выпустить тысячи заключенных из тюрем - Politico 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
23 сентября 2026, 17:07

Страны ЕС обеспокоены планом Британии досрочно выпустить тысячи заключенных из тюрем - Politico 

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы Великобритании досрочно освобождать заключенных для разгрузки своих тюрем вызвали беспокойство в ряде стран Евросоюза. Об этом говорится в материале издания Politico.

"Великобритания готовится досрочно освободить тысячи заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы, однако ее европейские соседи начинают беспокоиться", - отмечается в публикации.

Пять дипломатов ЕС сообщили Politico, что их страны обеспокоены этими изменениями, причем некоторые из них опасаются, что осужденных в Британии граждан стран ЕС будут возвращать на родину без предварительного уведомления. "Отправлять преступников обратно без какой-либо предварительной информации очень рискованно", - сказал один из дипломатов ЕС.

До конца года Британия планирует освободить более 2,5 тыс. заключенных. С января 2027 года правительство страны также отменит требование для иностранных преступников отбывать минимальный срок в британской тюрьме до депортации.

По словам дипломатов, на данный момент связь с Лондоном по этому вопросу пока ограничена. Один из собеседников издания заявил, что посольства в ЕС разочарованы отсутствием координации между британскими ведомствами по этому вопросу: МИД перенаправляет все запросы в МВД, МВД - обратно в МИД, а аппарат правительства говорит, что это "не имеет к ним никакого отношения".

Еще один дипломат назвал ситуацию сложной, заявив, что европейские столицы обеспокоены тем, что заключенные, досрочно вышедшие из британских тюрем, смогут свободно передвигаться.-0- 
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