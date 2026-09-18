Страны ЕС не готовы увеличивать свои взносы в новый бюджет Евросоюза - СМИ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет объединения, а также не готовы согласовать и новые общеевропейские налоги для финансирования растущих расходов ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.



По информации Euractiv, между европейскими странами "сохраняются существенные разногласия по поводу того, насколько необходимо сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на 2028-2034 годы".



"Это будет непросто", - признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя существенные различия между позициями государств-членов.



Проблема усугубляется тем, что правительства не проявляют готовности ни существенно увеличивать перечисления из национальных бюджетов, ни вводить предложенные Брюсселем новые источники собственных доходов ЕС.



Переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-2034 годы должны завершиться соглашением государств-членов и Европарламента. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен согласовать проект бюджета до конца текущего года.-0-