27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Форума - стран экспортеров газа (ФСЭГ) настроены создать механизмы реагирования на кризисные ситуации на газовом рынке. Об этом говорится в Московской декларации, принятой по итогам саммита, сообщает ТАСС.
Предполагаемые меры реагирования включают расширение консультаций высокого уровня для оценки воздействия внешних шоков, согласование действий по обеспечению надежных поставок газа и разработки эффективных инструментов поддержки энергетической безопасности.
Государства ФСЭГ призвали к обеспечению справедливой стоимости природного газа, в том числе через использование долгосрочных контрактов и диверсифицированных механизмов ценообразования, повышение предсказуемости цен, снижение волатильности рынка, привлечение необходимых инвестиций в газовую инфраструктуру. Речь также идет об обеспечении стабильных поставок газа.
Кроме того, страны ФСЭГ призывают к соблюдению принципа технологической нейтральности и стратегическому внедрению современных технологий в газовой отрасли. Также они обеспокоены воздействием тарифных мер на надежность поставок газа и осуждают введение односторонних мер принуждения без санкции ООН.-0-
В мире
27 октября 2026, 19:34
Страны - экспортеры газа разработают механизмы реагирования на кризисы на этом рынке
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