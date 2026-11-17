



Представители Бразилии, Индии, Китая, Индонезии, Египта и Эфиопии предложили расширить доступ развивающихся стран к финансовой и технологической поддержке и усилить защиту лесов.





Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал международное сообщество выделять $1,3 трлн ежегодно на борьбу с последствиями изменения климата. Такая цель предусмотрена дорожной картой, подготовленной председательствами COP29 и COP30. Еще два документа посвящены переходу от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии, а также прекращению вырубки и восстановлению лесов к 2030 году.





Индия призвала развитые государства выполнить обязательства по финансовой поддержке развивающихся стран. Секретарь министерства окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Нарендра Бхушан отметил, что государственные средства, выделяемые развитыми странами, остаются важнейшим источником финансирования климатических инициатив.





Египет заявил о необходимости сделать климатическое финансирование более доступным для развивающихся стран. Среди других приоритетов он назвал расширение использования чистой электроэнергии, постепенный отказ от ископаемого топлива и повышение устойчивости к последствиям глобального потепления.





Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предложил заранее согласовывать объемы климатического финансирования, чтобы средства поступали в уязвимые сообщества до наступления природных бедствий.





Китай выступил за ускорение энергетического перехода, внедрение экологически чистых технологий и укрепление международного сотрудничества. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн предложил сосредоточиться на четырех направлениях: совместных климатических действиях, переходе к низкоуглеродному развитию, повышении устойчивости к природным бедствиям и поддержке развивающихся стран. Хань Чжэн отметил, что странам важно не только сокращать выбросы парниковых газов, но и адаптироваться к последствиям изменения климата. Китай готов помогать другим государствам внедрять разработанную в КНР интеллектуальную систему метеорологического предупреждения.





Индонезия представила инициативы по привлечению инвестиций в климатические проекты. Министр окружающей среды этой страны Джумхур Хидаят объявил о запуске платформы, которая объединяет разработчиков проектов по сокращению выбросов углерода с потенциальными покупателями, инвесторами и финансовыми партнерами. Кроме того, Индонезия обозначила три приоритета в борьбе с вырубкой лесов до 2030 года: защиту и восстановление лесных экосистем, развитие устойчивого лесного хозяйства и расширение участия местных сообществ в управлении лесными ресурсами. По данным правительства, доступ к законному управлению лесными территориями уже получили местные сообщества на площади более 8,3 млн гектаров. Эта программа охватывает около 1,4 млн домохозяйств.





На конференции страны также представили результаты национальных климатических программ. По данным бразильского правительства, с 2022 по 2026 год вырубка лесов в Амазонии сократилась примерно на 70%, а в Серрадо - почти на 50%. С 2023 года площадь охраняемых территорий увеличилась на 2,5 млн гектаров. Созданный по инициативе Бразилии Фонд сохранения тропических лесов (TFFF) уже привлек $7,8 млрд от международных партнеров. Инициативу поддержали 66 стран.





Китай сообщил о планах к 2030 году довести долю неископаемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 50%, а долю электричества в конечном энергопотреблении - до 35%.





Эфиопия представила результаты программы Green Legacy Initiative, участники которой высадили более 56 млрд саженцев. Страна также использует спутниковые данные для мониторинга окружающей среды и искусственный интеллект для повышения точности прогнозов погоды и своевременного предупреждения фермеров об опасных погодных явлениях.





Индонезия сообщила, что в 2024 году сократила углеродоемкость экономики на 43,8%, превысив установленный целевой показатель в 31,6%.





COP31 проходит с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье. В 2025 году предыдущая климатическая конференция состоялась в бразильском Белене. Следующую, COP32, в 2027 году примет столица Эфиопии Аддис-Абеба.-0-