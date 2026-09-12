12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны БРИКС поддержали заявки Эфиопии и Ирана на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в декларации, принятой на XVIII саммите объединения в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.
Также страны БРИКС выступили за реформирование ВТО и укрепление прозрачной равноправной торговой системы. "Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку реформирования ВТО и укрепления многосторонней торговой системы - открытой, недискриминационной, справедливой, прозрачной, честной, инклюзивной, предсказуемой и основанной на правилах, - центральным элементом которой является ВТО", - говорится в документе.
Страны БРИКС будут конструктивно участвовать в реформе ВТО, чтобы повысить авторитет, эффективность, инклюзивность и актуальность организации и построить открытую мировую экономику, отмечается в декларации.
Лидеры стран БРИКС также озабочены идущими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка.
XVIII саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.-0-
В мире
12 сентября 2026, 16:21
Страны БРИКС поддержали заявки Эфиопии и Ирана на вступление в ВТО
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