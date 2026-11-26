26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада, включая США, Европу и их союзников в других регионах мира, уже не смогут диктовать остальному миру свои условия, им придется договариваться, искать компромиссы. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Ясно, что никуда не исчезнут ни Запад, ни Соединенные Штаты, ни Европа, ни их союзники в других регионах мира, но им придется уже не диктовать всем остальным, как надо жить, с кем дружить, против кого санкции объявлять, а договариваться. Вот это самое главное", - выразил мнение министр иностранных дел России.



По его словам, жизнь показывает, что "это понимание проникает в менталитет западных коллег, но с трудом". "Наиболее тяжело это дается европейцам", - подчеркнул Лавров, обратив внимание на их практически ежедневные высказывания по Украине о том, что Россия - это угроза, и что они никогда не отменят санкции против России, даже если украинский конфликт закончится, что закроют въезд спортсменам и так далее.



Лавров также отметил, что западные страны и без Украины нашли бы повод, чтобы уйти от выполнения договоренностей по равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. "Нас многократно обманывали в первые годы после распада Советского Союза, когда Россия обретала самостоятельную роль на международной арене, заключала договоренности с американцами, европейцами", - сказал он.



Лавров напомнил о создании Совета Россия - НАТО, разветвленной системы отношений между Россией и Евросоюзом, но "потом все это было обрушено в одночасье просто потому, что решили, что у России нет права защищать свои законные интересы". "Это было связано с Украиной, но у меня нет никаких сомнений: если бы не Украина, то был бы другой повод для того, чтобы уходить от выполнения договоренностей о равноправном, взаимовыгодном сотрудничестве. Запад всегда хотел только диктовать", - добавил российский министр.



Кроме того, глава МИД РФ сказал, что Россия открыта к диалогу: "Мы открыты к диалогу со всеми, но этот диалог должен быть между приличными людьми и в тех манерах, которые должны исповедоваться и применяться приличными людьми".-0-