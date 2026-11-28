В 2026 году Индия предстает страной экстремальных контрастов, где стремительный прогресс соседствует с тяжелыми испытаниями на прочность. С одной стороны, она удерживает статус самой быстрорастущей крупной экономики мира с ростом ВВП 7,7% в 2025-2026 финансовом году. С другой - переживает жесткий стресс-тест: конфликт США и Израиля против Ирана фактически парализовал судоходство через Ормузский пролив. Страна, зависящая от импорта нефти примерно на 88%, выстояла, но расплатилась ускорением инфляции, которая в октябре достигла 6,09%. Дополнительным ударом стал самый слабый за десятилетие муссон. Сегодня она похожа на гигантского слона, который изо всех сил пытается уйти от стихии и груза прошлого: массивна, движется вперед, но ее шаги замедляют энергетическая зависимость, климатическая уязвимость и внутренние социальные расколы.

Идентичность: испытание многообразием

Институты под давлением, государство - эффективнее

Индия - крупнейшая демократия мира. При этом государственная машина в узком смысле (фискальная и цифровая) стала заметно сильнее. В августе 2025 года S&P повысил рейтинг Индии с "BBB-" до "BBB" - впервые за 18 лет. S&P ожидает снижения госдолга с 83% ВВП в 2025 году до 78% к 2029 году. Монетарная политика: на заседании 5-7 октября 2026 года RBI повысил ставку до 5,50%. Цифровая инфраструктура и прямые адресные выплаты - уникальный актив, позволяющий доставлять помощь сотням миллионов людей без посредников. "Цифровая доставка" действительно эффективна, но прозрачность и подотчетность не успевают за этим. Сдержки ослабляются вполне конкретными способами: 35% законопроектов, принятых предыдущим составом Лок Сабхи, обсуждались менее одного часа. В 2025 году правительство потребовало от соцсети X (Twitter) заблокировать более 2 тыс. аккаунтов в Индии, включая аккаунт Reuters. Правительство штата Махараштра приняло "Закон об общественной безопасности". Государство как "машина доставки" - сильное, система сдержек и противовесов слабеет. Фискальная дисциплина и кредитный рейтинг не могут компенсировать стагнацию восприятия коррупции. Цифровая доставка и цифровой контроль являются одной и той же инфраструктурой. Ослабление парламентских сдержек - не абстрактная тенденция, а конкретные процедурные манипуляции. Институциональная прочность Индии асимметрична.

Социальная сплоченность: касты, религия, неравенство

Экономика: рекордный рост при инфляционном шоке



Автомобильная промышленность является важнейшим столпом индийской экономики, внося около 15% в налог на товары и услуги и создавая около 30 млн рабочих мест (включая прямые и косвенные). Согласно данным Общества индийских автомобильных производителей, в 2025 году объем производства в Индии легковых автомобилей составил 5,38 млн единиц, коммерческих автомобилей - 1,11 млн единиц. Индия в 2025 году с объемом производства легковых автомобилей заняла третье место в мире, уступив только Китаю (30,3 млн) и Японии (7,2 млн) и обогнав Германию (4,1 млн). Объем производства двухколесных транспортных средств (включая мотоциклы, скутеры и мопеды) в Индии составил 25,5 млн единиц, что является абсолютно доминирующей категорией в индийской автомобильной промышленности. В 2025 финансовом году (апрель 2024 - март 2025) общий объем продаж трехколесных транспортных средств в Индии составил около 1,22 млн единиц. Tata Motors выпускает легковые и коммерческие автомобили на заводе в Росслине (ЮАР). Tata контролирует Jaguar Land Rover, у него есть производственные предприятия в Великобритании (основная база), Словакии, Китае (совместное предприятие с Chery), Индии, Бразилии, а также контрактное производство в Австрии. Stellantis экспортирует из Индии Citroen Basalt в ЮАР.

Внешняя устойчивость: уязвима, но с подушкой

Если считать золото, находящееся непосредственно на руках населения, то Индия здесь лидирует с огромным отрывом. По имеющимся оценкам, индийские домохозяйства и храмы владеют примерно 25-35 тыс. т золота, что делает их крупнейшими в мире частными держателями золота. Это количество примерно в 30 раз больше официальных резервов Резервного банка Индии (около 880 т) и примерно в 4-6 раз превышает золотой запас США (около 8133 т).

Человеческий капитал: нереализованный потенциал



Индия является мировым аутсорсинговым центром программного обеспечения и IT-услуг. В 2025-2026 финансовом году экспорт программных услуг Индии (без учета продаж через зарубежные филиалы) достиг $221,4 млрд. Отрасль IT внесла около 7,3% в ВВП Индии и обеспечила занятость около 5,8 млн человек. В 2025 году количество патентных заявок из Индии впервые достигло более 100 тыс., что стало седьмым подряд годом двузначного роста. Однако в 2025 году было выдано только 19 872 патента, а количество находящихся на рассмотрении заявок выросло до 362 430, что свидетельствует о значительном отставании экспертизы.

Энергетика: угольная основа, солнечный рывок и атом на подходе

Демография: дивиденд на исходе

Продовольствие: голод при изобилии





Жилье: городской кризис

Три главных вывода:

Три сценария для Индии до 2035 года

Автор выражает благодарность Министерству иностранных дел Беларуси за содействие в подготовке материала.





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Индия - страна с сотнями этнических групп, 22 официальными языками и глубокими религиозными и кастовыми расколами. Политические элиты эксплуатируют уже существующие разломы - религию и касту. Кастовая иерархия создает неравные стартовые условия и воспроизводится в политике. Перепись 2026-2027 годов впервые с 1931 года включит данные о кастах. После переписи 2027 года по ст.82 Конституции должно пройти перераспределение мест в парламенте: южные штаты рискуют потерять долю мест в пользу Уттар-Прадеша, Бихара и Махараштры. В апреле 2026 года правительственные законопроекты об увеличении Лок Сабхи с 543 до 850 мест провалились, потому что правительство увязало "женское резервирование" (33%) с перераспределением мест, намереваясь провести делимитацию на основе данных переписи 2011 года (а не ожидаемой переписи), что вызвало резкое сопротивление. Раджья Сабха (верхняя палата) не может служить противовесом. Если северные штаты получат больше мест в Лок Сабхе (нижней палате), Раджья Сабха не сможет заблокировать соответствующее законодательство и у южных штатов не останется инструментов для защиты своих интересов. Юг, успешнее справившийся с контролем рождаемости, воспринимает это как наказание за успех. К религиозным и кастовым расколам добавляется региональный конфликт, способный стать главной внутриполитической темой.Самый высокий памятник в мире - 240-метровая Статуя Единства - находится в индийском штате Гуджарат. Ее возвели в честь Сардара Валлабхаи Пателя, первого заместителя премьер-министра независимой Индии, сумевшего объединить вокруг страны около 560 княжеств. День его рождения, 31 октября, объявлен государственным праздником - Днем национального единства. По плану Маунтбеттена 1947 года на месте Британской Индии образовались два доминиона - Индийский Союз и Пакистан. До раздела весь этот регион включал около 600 княжеств, каждое из которых имело собственных правителей, законы, столицы и относительную самостоятельность.Британцы не создали кастовую систему, но они зафиксировали ее, изменили и использовали, разделив индийцев на категории "воинственные" и "невоинственные" расы, тем самым закрепив касту как жесткую социальную иерархию. Эта классификация не только обслуживала колониальную армию и структуру трудовых ресурсов, но и превратила касту из относительно гибкой традиционной сети в жесткую систему, которая продолжает влиять на политическую мобилизацию и распределение ресурсов в современной Индии. Раздел 1947 года был не просто уходом британцев, а "незавершенным делом", оставившим глубокие шрамы. Британцы оставили "множество завершенных и тлеющих разделов", иногда для сохранения неоколониальных экономических интересов, а иногда для поддержания собственного имиджа "беспристрастных". Сильный социальный буфер - крупнейшая в мире система продовольственной помощи: около 800 млн человек получают бесплатное зерно ежемесячно. Это гасит социальное напряжение, но одновременно показывает масштаб уязвимости.Общество держится на госпрограммах помощи, а не на внутреннем доверии. Британское наследие заключается в том, что они превратили касту и религию из культурных идентичностей в политические категории, поддающиеся подсчету, управлению и мобилизации, и при уходе оставили "незавершенное дело" раздела, а не интеграции.Рост ВВП в 2026 году составил 7,7%, инвестиции выросли на 11,9%, экспорт - на 12%. Абсолютный объем ВВП Индии в 2025 году - $3,956 трлн. С 2000 года номинальный ВВП вырос примерно с $468 млрд. Инфляция выросла с 2,74% в январе до 6,09% в октябре 2026 года, продовольственная инфляция - 8,94%, оптовая инфляция - 12,29%: это сигнал, что давление на потребительские цены еще не исчерпано. Рупия - около 93,9 за $1. Торговый дефицит: по товарам - $333,2 млрд в 2026 году против $283,5 млрд годом ранее; с учетом профицита в услугах совокупный дефицит - $119,3 млрд. "Ядерный" дефицит без нефти и золота вырос на 26%, проблема не только в энергии, но и в импорте электроники и промышленных товаров.Металлургия: второе место в мире, но зависимость от импорта сохраняется. Производство в 2025 году сырой стали в Индии составило около 164,9 млн т (данные Всемирной ассоциации стали), рост примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Индия стабильно занимает второе место в мире после Китая, при этом объем производства превышает суммарный показатель США и Японии. Потребление стали в 2025-2026 финансовом году составило около 220 млн т. Ведущая компания ArcelorMittal является публичной, и ее контролирующим акционером является семья Миттал, которая через траст владеет примерно 43% акций. Основные производственные объекты ArcelorMittal - США, Канада, Мексика, Бразилия, Испания, Индия, Франция, Бельгия, Босния и Герцеговина, Украина, Либерия. Внешние шоки быстро превращаются в инфляцию и давление на рупию.Резервы Индии составляют $705,3 млрд на 13 ноября 2026 года - после пика $785,7 млрд. Пик был достигнут за счет специальной схемы привлечения депозитов диаспоры, принесшей рекордные $133 млрд, - это одновременно сила (лояльность диаспоры) и будущее обязательство. По паритету покупательной способности Индия занимает третье место в мире (около $19,2 трлн). Индия закупает нефть примерно у 40 стран. Зависимость от Ормуза снижена с 45% до 30%. Российский канал не потерян (роль и БРИКС): вопреки февральскому обещанию США, после закрытия Ормуза поставки из России достигли рекорда - 2,8 млн баррелей в день (около 55% импорта) в июле. В октябре Россия по-прежнему поставщик №1 с долей около трети. По данным Всемирного банка за 2025 год, Индия остается мировым лидером по объему получаемых денежных переводов - около $149,9 млрд. В 2025 году общий спрос на золото в Индии составил 710,9 т, ювелирные изделия - до 430,5 т, инвестиции (монеты и слитки) - до 280,4 т, инвесторы искали защитные активы.Подход Индии к БРИКС можно охарактеризовать как "использование платформы, а не связывание себя обязательствами". Она стремится получить выгоду от сотрудничества в рамках БРИКС (доступ к рынкам, ресурсам, дипломатическая поддержка), одновременно избегая превращения организации в инструмент конфронтации.Визит Си Цзиньпина в Индию в сентябре 2026 года на саммит БРИКС стал его первой поездкой за семь лет, обе стороны продемонстрировали готовность к "управляемой конкуренции". Крупные резервы и гибкость закупок компенсируют зависимость, но не отменяют ее.HCI (индекс человеческого капитала, Human Capital Index. - Прим. БЕЛТА) - 0,49 (Всемирный банк, Индекс человеческого капитала HCI+ равен 159 из 325): ребенок, рожденный сегодня, будет лишь наполовину так продуктивен, как мог бы при полном образовании и здоровье. Занятость, официальная безработица - 5% в сентябре 2026 года, но главная проблема - не безработица, а низкое качество занятости. Участие женщин в рабочей силе выросло до 35% в октябре 2026-го (39,5% в селах, лишь 25,9% в городах). Тренд положительный, но уровень остается одним из самых низких среди крупных экономик, в области человеческого капитала демонстрирует сильную асимметрию. Принята масштабная программа: Национальная образовательная политика, Skill India (программа профессиональной подготовки с фокусом на цифровые навыки и "Индустрию 4.0").Индия добилась важного прогресса в области самостоятельных ключевых технологий. В октябре 2026 года ISRO успешно запустила спутник NVS-03 с помощью ракеты GSLV-F18 для усиления собственной навигационной системы NavIC. Спутник оснащен третьими по счету самостоятельно разработанными Индией атомными часами, работающими на орбите. За блестящими достижениями в области IT, патентов, лекарственных препаратов и космоса скрывается слабость базового человеческого капитала для превращения Индией "демографического дивиденда" в "дивиденд талантов". Пока модель "высокого человеческого капитала" поддерживается лишь ограниченной элитой и экспортно ориентированными отраслями, а не широкой базой населения. Без прорыва в образовании, питании детей и женской занятости демографический дивиденд не будет обналичен, но внутренний потенциал огромен.Общее производство электроэнергии в Индии в 2025 году составило около 2 081,6 ТВт.ч, 2001 год - около 557 ТВт.ч, производство электроэнергии в Индии увеличилось примерно в 3,7 раза. Уголь остается основой: около половины выработки электроэнергии. Крупнейшей теплоэлектростанцией Индии является Vindhyachal Super Thermal Power Station. Она расположена в штате Мадхья-Прадеш с установленной мощностью 4 760 МВт, работающая на угле. Импорт - около 88% нефти, почти половина газа и около 65% сжиженного газа. Запасы на НПЗ и в пути - около двух недель потребления.Общая установленная мощность энергосистемы страны достигла около 560 ГВт, из которых примерно 55% приходится на неископаемые источники. Главным драйвером роста стала солнечная энергетика - ее мощность увеличилась примерно до 175 ГВт (с 2,8 ГВт в 2014 году). По состоянию на конец 2025 года установленная мощность крупных и малых ГЭС Индии составляет примерно 11% от мощности страны. Атом - пока лишь 8,78 ГВт, доля остается низкой. Но строительство АЭС в Индии в настоящее время находится в стадии активного расширения, одновременно ведется строительство почти десяти реакторов суммарной мощностью около 8 ГВт. Индия - третья в мире по мощности ВИЭ. Энергетика быстро уходит от импорта. Пока транспорт и промышленность по-прежнему сидят на импортных нефти и газе.Население: около 1,46 млрд - самое большое в мире. Суммарный коэффициент рождаемости - 1,9 (по данным за 2023 год), ниже уровня воспроизводства 2,1. Региональный разрыв: в Бихаре и Уттар-Прадеше рождаемость заметно выше воспроизводства, в южных штатах и Дели - значительно ниже. Именно этот разрыв питает конфликт вокруг перераспределения мест в парламенте.Медианный возраст - около 29 лет, население все еще молодое. Смертность детей в возрасте до пяти лет в Индии (на 1 тыс. живорождений) снизилась с около 92 в 2000 году до примерно 27 в 2025 году.По официальным данным правительства Индии на конец 2025 года, в стране приходится примерно 1,23 врача и 2,5 медсестры на 1 тыс. жителей. Однако это среднее значение скрывает серьезные региональные различия. Например, в Гоа на одного врача приходится всего 335 человек, а в Бихаре - 2667 человек, в Нагаленде - 13 514 человек. У Индии около 25 лет, чтобы разбогатеть до того, как состарится. Структура населения пока благоприятна, но окно закрывается, а региональные различия политизируются.Global Hunger Index 2026 (Глобальный индекс голода): 100-е место из 122, балл 24,1 - "серьезный" уровень. Продовольственная инфляция 8,94% в октябре 2026 года - прямое следствие слабого муссона и дорогого топлива. Около 800 млн получателей бесплатного зерна - главный амортизатор продовольственного шока. Показатели GHI для Индии последовательно улучшаются - с 38,1 в 2000 году до 24,1 в 2026-м.В 2025 году Индия достигла рекордных показателей в производстве основных продовольственных культур, однако степень переработки пищевой продукции остается низкой, что является ключевым структурным недостатком.Ключевые показатели по культурам (2025-2026 годы).Рис: 1-е место в мире по производству. Индия недавно обогнала Китай и является крупнейшим экспортером риса (около 40% мирового экспорта).Бобовые: 1-е место с долей 24-28%. Крупнейший производитель и потребитель, но из-за низкой урожайности вынуждена импортировать 5-7 млн т в год.Сахарный тростник: 2-е место после Бразилии (доля 22-23%).Пшеница: 2-е место после Китая (доля 14%).Хлопок: 2-е место после Китая (доля 19%).Чай: 2-е место после Китая, доля 19-22%.Кукуруза: 6-е место в мире (доля 3,3-4,2%).Масличные: 4-е место в мире (доля 10%).Кроме того, Индия с 1997 года удерживает первое место в мире по производству молока, обеспечивая 24-25% мирового объема. При этом почти вся продукция уходит на внутренний рынок: на долю страны приходится менее 1% глобального экспорта молочной продукции.Поражает несоответствие между масштабами сельскохозяйственного производства и возможностями пищевой переработки. Энергию можно импортировать, а воду и прохладу - нет. В муссон-2026 осадки за сезон (июнь - сентябрь) составили 87% от нормы, 759,4 мм - 4-й худший результат с 2001 года и 13-й худший с 1901-го. Сильнее всего пострадали юг (76% от нормы) и восток - северо-восток (74%). El Nino, по прогнозам, сохранится до февраля 2027 года - есть риск повторения. Жара - смерть, которую не считают. В апреле - мае 2026 года максимальные температуры во многих городах превышали 46 градусов жары. Аграрная засуха охватила более 1 млн кв.км. Такая жара больше не редкость: при нынешнем климате ее повторяемость - примерно раз в пять лет. Индия производит достаточно еды, но плохо доставляет питательные вещества детям, а климатический шок 2026 года ударил по ценам. Вода и климат - параметры, по которым Индия хуже всего контролирует собственную судьбу.Десятки миллионов людей живут в трущобах и неформальных поселениях; урбанизация опережает строительство инфраструктуры. Программы переселения (в рамках PMAY и муниципальных проектов) часто разрушают общинные связи: люди требуют участки, а не квартиры в многоэтажках на окраинах. Жара и загрязнение воздуха многократно усиливают уязвимость жителей трущоб. Уже есть модели строительства, которые показывают, что кризис - вопрос политического выбора, а не неизбежность. Ключевое отличие этих проектов от стандартных программ - ставка на перепланировку на месте и участие самих жителей, что напрямую решает проблему разрушения общинных связей. Главный вопрос в том, смогут ли такие подходы стать мейнстримом, а не оставаться исключением. Кризис доступности подрывает социальную стабильность в городах, но подходы к решению есть.Тренд устойчивости Индии - нейтральный с понижающим риском.1.. Закрытие Ормуза не обрушило экономику: Индия переключилась на Россию, Африку, Америку. В октябре импорт нефти даже достиг рекорда - 5,58 млн баррелей в день. Но цена - инфляция выше 6%, ослабление рупии и повышение ставки. Индия показала гибкость.2.. Худший муссон за десятилетие, жара, повторяющаяся раз в пять лет, и истощенные водоносные слои в житницах делают воду и климат более серьезной угрозой, чем нефть. Нефть можно купить у 40 стран - дождь купить нельзя.3.. HCI - 0,49. Самые продуктивные и образованные штаты Юга рискуют потерять политический вес в пользу бедного и быстрорастущего Севера.1.. Рост 6-7% продолжается, энергопереход в электроэнергетике идет, но климатические шоки вызывают всплески инфляции, а конфликт вокруг перераспределения мест тлеет.2.. Совпадение двух шоков - повторная засуха при новом закрытии Ормуза или резком скачке нефти - вызывает стагфляцию и бегство капитала. Перераспределение мест в парламенте проводится силой и провоцирует открытый конфликт Юга с центром. Это не откат к сырьевой экономике (Индия - импортер сырья), а сценарий Бразилии 1980-х: рост, сорванный внешним, валютным и инфляционным шоком.3.. ВИЭ, АЭС и электрификация транспорта снижают нефтяную зависимость. Реформы в образовании, питании и женской занятости поднимают человеческий капитал. Водосбережение в сельском хозяйстве стабилизирует грунтовые воды, найден политический компромисс по распределению мест.P.S.. Это страна, которая может стать следующим Китаем, но рискует застрять в роли "вечно перспективной" экономики. У нее есть молодое население, растущая экономика, сильное цифровое государство и самый быстрый в мире солнечный рывок. Но у нее нет нефти, гарантированной воды и социального мира. В "эпоху сжатия" Индия - строительная площадка с прочным фундаментом, на которой уже начали возводить стены, но климат размывает раствор быстрее, чем он застывает.Сергей МУСИЕНКО.-0-