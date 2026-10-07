"Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 

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Можно ли считать подобные требования чрезмерными? Как бы то ни было, вступать в диалог с протестующими школьниками Париж не стал, зато вывел на улицы полицию и жандармов. И теперь "переговоры" с детьми идут посредством резиновых пуль и полицейских гранат.
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Подобных случаев с каждым днем становится все больше - несмотря на то, что многие нападения были зафиксированы на видео и вызвали широкий резонанс в обществе. На сегодняшний день число пострадавших идет на сотни. Более 6 тыс. несовершеннолетних арестованы.
Во вторник французские социалисты объявили о скором внесении законопроекта о запрете применения "калечащих" видов оружия (таких как LBD и светошумовые гранаты) и "жестоких" методов полиции (например, удушающих приемов) во время демонстраций с участием преимущественно несовершеннолетних. Не дожидаясь решения на законодательном уровне, распоряжение о запрете шумовых гранат на демонстрациях старшеклассников издал и Нуньес.
Данные меры поддержали в юридических кругах.
"Очевидно, что с детьми обращаются как со взрослыми", - говорит Стефан Можандр из Ассоциации адвокатов Франции, осудившей "жестокие репрессии" против старшеклассников.
"К нам обращаются отовсюду, - добавляет адвокат по уголовным делам из департамента Сена-Сен-Дени. - В целом, мы получаем отзывы о том, что полиция действует практически бесконтрольно".
Многие сегодня вспоминают события 1986 года, когда в ходе манифестации в Париже от рук полицейских погиб студент Малик Уссекин. Это привело к усилению протестов, громкому расследованию и отставкам.
"Растет страх - страх перед трагедией. Все может произойти очень быстро. Случайный выстрел или жестокое нападение полицейского на молодого протестующего… Кто забыл смерть Малика Уссекина в Париже почти сорок лет назад? Этот мирный студент был избит полицейскими. Смерть Уссекина вызвала в стране огромный общественный резонанс. И уже тогда она вывела на передний план вопрос об ответственности политиков и их контроле над силами правопорядка", - пишет журналист Radio France Жан Леймари.
Конечно, у полиции есть свои аргументы. Далеко не все акции протеста проходят мирно. Молодежь фактически переносит гнев на стражей правопорядка. "Молодежь высказывается, полиция подавляет", "Выпускной, а не дубинки", "Долой полицейское государство" - скандируют протестующие. Школьники перекрывают дороги, строят баррикады, устраивают поджоги, бросают камни и бутылки в стражей правопорядка. Среди полицейских тоже есть множество пострадавших. Так кого в этой ситуации винить?
Похоже, ответ на этот вопрос дал Жером Дюрен, глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте. "Мы пытаемся выполнять свою работу во все более тяжелых финансовых условиях, - заявил на днях Дюрен. - Мы не сможем сделать больше для школ при меньшем финансировании".
Другими словами, в бюджете региона дыра, поэтому средств на ремонт школ и расширение штата учителей не хватает. "Нам с трудом удается составлять бюджеты", - сетует глава регионального совета, отмечая, что за последние два года финансирование из госбюджета снизилось на 106 млн евро.
Местные власти пытаются добиться помощи у правительства. "Мы уже несколько месяцев запрашиваем встречу с (премьером Франции. - Прим. БЕЛТА) Себастьеном Лекорню", - говорит Дюрен.
Проблема в том, что Лекорню, по сути, нечего сказать ни Дюрену, ни другим главам регионов. Потому что дыра не только в региональных бюджетах, но и в государственном бюджете Франции. Страна на пороге долгового кризиса. И сегодня это не только проблема Парижа, но и всей еврозоны, по которой финансовая нестабильность во Франции уже во всю рикошетит. Поэтому сегодня усилия Парижа сконцентрированы на экономии бюджета. В бюджетном проекте на 2027 год, представленном Лекорню 1 октября, предусмотрены меры экономии в размере 54 млрд евро. А урезания естественно начнутся с социальной сферы.
Если сказать еще проще, правительство Франции не готово в ближайшие годы чинить крыши, менять окна, подключать школы к отоплению. Поэтому Париж не идет на диалог с протестующими школьниками, рассчитывая, что "переговоры" с помощью LBD и дубинок позволят замять тему.
Но где же во всем этом права французской молодежи? Где "логика демократии", которой президент Франции так навязчиво пытался учить Беларусь? Где многочисленные комментарии западных правозащитников и гневные восклицания Брюсселя? Где призывы Еврокомиссии к Макрону уйти в отставку или хотя бы начать диалог с обществом? В евроэфире царит солидарное молчание. Так кому вообще нужна такая "демократия"?
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА.-0-
Фото Reuters