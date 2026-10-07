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"Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 

Опубликовано:

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В мире
07 октября 2026, 17:20

"Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 

Что же это за "логика демократии" такая, когда школьнику отрывает полицейской гранатой кисть руки, когда жандарм выбивает подростку глаз и ломает челюсть? Куда смотрит президент Франции Эммануэль Макрон, в чьей стране третью неделю разворачивается кровавое побоище? Куда делось его восхищение "мужеством протестующих" и что насчет прав французской молодежи на свободу самовыражения? 
В период президентских каденций Макрона протесты во Франции стали чем-то само собой разумеющимся. Недовольство повсеместно - от студентов до пенсионеров, от врачей и учителей до работников заводов и автомобилистов. Ведь куда ни копни, везде творится хаос, вину за который французы возлагают на своего президента и его "макрономику". Однако события, которые сегодня происходят в стране, - это уже что-то из ряда вон выходящее. И не потому что полиция в этот раз чрезмерно жестока. Бывало и хуже - во время акций "желтых жилетов" или на массовых протестах против пенсионной реформы, где свирепствовала моторизованная бригада BRAV-M. А потому что сегодня эта жестокость направлена на детей, требующих от властей обеспечить их конституционное право на достойное образование в достойных условиях. За две с лишним недели протесты охватили ряд департаментов Франции и продолжают набирать обороты. По данным полиции, в акциях участвуют около 260 тыс. старшеклассников, однако некоторые французские СМИ оценивают число протестующих в 450 тыс. человек. Школьники недовольны организацией учебного процесса, нехваткой учителей, перегруженным расписанием, а также удручающим состоянием учебных зданий - без отопления, вентиляции и с протекающими потолками.
Можно ли считать подобные требования чрезмерными? Как бы то ни было, вступать в диалог с протестующими школьниками Париж не стал, зато вывел на улицы полицию и жандармов. И теперь "переговоры" с детьми идут посредством резиновых пуль и полицейских гранат.
Одна из таких гранат с резиновыми поражающими элементами оторвала кисть руки 15-летнему мальчику в коммуне Ланс. В департаменте Валь-д'Уаз полиция выстрелила из травматического оружия LBD в 14-летнего юношу. Выстрел был произведен с близкого расстояния, мальчику выбило зубы и сломало челюсть. В этом же департаменте от выстрела из LBD пострадал 16-летний юноша, теперь он может лишиться глаза. Еще одному 16-летнему подростку, но уже в департаменте Эндр и Луара, в результате похожей травмы спасти зрение не удалось. Полиция активно использует против школьников не только LBD, но и дубинки. Но и они наносят детям серьезные увечья. Пример тому - 17-летняя девушка в Монпелье, получившая травму глаза после удара по голове. 
Подобных случаев с каждым днем становится все больше - несмотря на то, что многие нападения были зафиксированы на видео и вызвали широкий резонанс в обществе. На сегодняшний день число пострадавших идет на сотни. Более 6 тыс. несовершеннолетних арестованы. 
В МВД Франции критику в свой адрес отвергают. "Нельзя участвовать в собрании, где совершается насилие. Это становится уголовным преступлением, и силы внутренней безопасности должны поддерживать порядок. Мы обеспечиваем соразмерность действий, и почти во всех случаях это вмешательство соразмерно: мы произвели более 6,1 тыс. арестов, было проведено множество вмешательств, и все идет без серьезного ущерба. Есть 10 случаев, о которых я сожалею и которые осуждаю", - заявил 6 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
При этом Нуньес подчеркнул, что полиция руководствуется нормами национального плана обеспечения правопорядка. Однако, как заметили французские правозащитники, этот документ не делает различий между взрослыми участниками протестов и детьми. Слово "несовершеннолетние" в нем вообще не фигурирует. Так о какой соразмерности может идти речь?

Во вторник французские социалисты объявили о скором внесении законопроекта о запрете применения "калечащих" видов оружия (таких как LBD и светошумовые гранаты) и "жестоких" методов полиции (например, удушающих приемов) во время демонстраций с участием преимущественно несовершеннолетних. Не дожидаясь решения на законодательном уровне, распоряжение о запрете шумовых гранат на демонстрациях старшеклассников издал и Нуньес.
Данные меры поддержали в юридических кругах.

"Очевидно, что с детьми обращаются как со взрослыми", - говорит Стефан Можандр из Ассоциации адвокатов Франции, осудившей "жестокие репрессии" против старшеклассников. 

"К нам обращаются отовсюду, - добавляет адвокат по уголовным делам из департамента Сена-Сен-Дени. - В целом, мы получаем отзывы о том, что полиция действует практически бесконтрольно".

Многие сегодня вспоминают события 1986 года, когда в ходе манифестации в Париже от рук полицейских погиб студент Малик Уссекин. Это привело к усилению протестов, громкому расследованию и отставкам. 

"Растет страх - страх перед трагедией. Все может произойти очень быстро. Случайный выстрел или жестокое нападение полицейского на молодого протестующего… Кто забыл смерть Малика Уссекина в Париже почти сорок лет назад? Этот мирный студент был избит полицейскими. Смерть Уссекина вызвала в стране огромный общественный резонанс. И уже тогда она вывела на передний план вопрос об ответственности политиков и их контроле над силами правопорядка", - пишет журналист Radio France Жан Леймари.

Конечно, у полиции есть свои аргументы. Далеко не все акции протеста проходят мирно. Молодежь фактически переносит гнев на стражей правопорядка. "Молодежь высказывается, полиция подавляет", "Выпускной, а не дубинки", "Долой полицейское государство" - скандируют протестующие. Школьники перекрывают дороги, строят баррикады, устраивают поджоги, бросают камни и бутылки в стражей правопорядка. Среди полицейских тоже есть множество пострадавших. Так кого в этой ситуации винить?

Похоже, ответ на этот вопрос дал Жером Дюрен, глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте. "Мы пытаемся выполнять свою работу во все более тяжелых финансовых условиях, - заявил на днях Дюрен. - Мы не сможем сделать больше для школ при меньшем финансировании".

Другими словами, в бюджете региона дыра, поэтому средств на ремонт школ и расширение штата учителей не хватает. "Нам с трудом удается составлять бюджеты", - сетует глава регионального совета, отмечая, что за последние два года финансирование из госбюджета снизилось на 106 млн евро.

Местные власти пытаются добиться помощи у правительства. "Мы уже несколько месяцев запрашиваем встречу с (премьером Франции. - Прим. БЕЛТА) Себастьеном Лекорню", - говорит Дюрен.

Проблема в том, что Лекорню, по сути, нечего сказать ни Дюрену, ни другим главам регионов. Потому что дыра не только в региональных бюджетах, но и в государственном бюджете Франции. Страна на пороге долгового кризиса. И сегодня это не только проблема Парижа, но и всей еврозоны, по которой финансовая нестабильность во Франции уже во всю рикошетит. Поэтому сегодня усилия Парижа сконцентрированы на экономии бюджета. В бюджетном проекте на 2027 год, представленном Лекорню 1 октября, предусмотрены меры экономии в размере 54 млрд евро. А урезания естественно начнутся с социальной сферы.

Если сказать еще проще, правительство Франции не готово в ближайшие годы чинить крыши, менять окна, подключать школы к отоплению. Поэтому Париж не идет на диалог с протестующими школьниками, рассчитывая, что "переговоры" с помощью LBD и дубинок позволят замять тему. 

Но где же во всем этом права французской молодежи? Где "логика демократии", которой президент Франции так навязчиво пытался учить Беларусь? Где многочисленные комментарии западных правозащитников и гневные восклицания Брюсселя? Где призывы Еврокомиссии к Макрону уйти в отставку или хотя бы начать диалог с обществом? В евроэфире царит солидарное молчание. Так кому вообще нужна такая "демократия"?

Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА.-0-

Фото Reuters
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