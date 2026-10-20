Столкновения с полицией произошли у резиденции премьера Албании

Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ правоохранители использовали водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить толпу от здания.
Беспорядки в Тиране продолжаются уже восьмой день. Они начались 13 октября во время студенческой акции у здания Министерства образования. Участники протестов требуют отставки премьера. До этого в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги. Их причиной стало продвижение властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.-0-