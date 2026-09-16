Столица Эстонии столкнулась с нехваткой бригад скорой помощи

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии пересматривают сеть скорой помощи, однако новый план распределения бригад вызвал недовольство властей Таллина. В столице считают, что предусмотренного увеличения числа бригад недостаточно и это может сказаться на доступности экстренной помощи, сообщают эстонские СМИ.



Реформа связана с изменением численности населения в разных регионах страны. За последние 10 лет население Таллина и Харьюского уезда значительно выросло, тогда как в Южной Эстонии оно сократилось. Поэтому первоначальный план предусматривал увеличение числа бригад в Таллине и Харьюском уезде на семь в дневное время и на три ночью. Одновременно предполагалось сократить их количество в Южной Эстонии.



После обсуждения с представителями Южной Эстонии и руководством объединения работников скорой помощи план пересмотрели. Количество бригад в Южной Эстонии решили сохранить на нынешнем уровне. При этом увеличение в Таллине и Харьюском уезде сократили - вместо семи дополнительных дневных бригад предусмотрели четыре, а вместо трех ночных - одну.



Именно это решение теперь критикуют власти столицы. По словам вице-мэра Таллина Рийны Солман, после изменения плана на одного жителя Харьюского уезда будет приходиться примерно в два раза меньше бригад скорой помощи, чем в других регионах Эстонии.



Солман считает, что такая ситуация может привести к снижению доступности помощи, особенно при пиковой нагрузке, кризисах или крупных происшествиях. Она также указала на особенности столицы: в Таллине находятся аэропорт и порты, кроме того, город посещает большое количество туристов. Поэтому, по ее мнению, столица нуждается в большем количестве бригад.



В Министерстве социальных дел отметили, что возможности системы ограничены - не хватает подготовленных специалистов и необходимого оборудования.-0-