Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса 2022 года

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, а его стоимость уже достигла периода энергокризиса конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", информирует ТАСС.



Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов, считают в холдинге. По данным Gas Infrastructure Europe, на 8 сентября ПХГ Европы заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них - на 12,8 млрд куб.м меньше, чем годом ранее.



"Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой "на день вперед" превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ", - сказано в сообщении.



Премьер Венгрии Петер Мадьяр 10 сентября по итогам саммита Вишеградской группы (объединяет Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию) в Братиславе заявил, что Будапешт намерен добиваться включения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат странам сообщества за отказ от поставок российских энергоносителей.



Он отметил, что в мире сохраняется крайне тяжелая ситуация в энергетической сфере. "Бюджеты государств - членов ЕС не в состоянии выдержать подобную финансовую нагрузку", - сказал Мадьяр.



По его словам, в ЕС пока не слышно ничего, кроме высокопарных лозунгов о защите конкуренции, а тем временем "компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ".



Премьер Польши Дональд Туск по итогам саммита заявил, что страны Вишеградской группы будут блокировать предложения других государств и европейских институтов, которые могут привести к дальнейшему росту цен на электроэнергию в регионе. По его словам, Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители.-0-