Стали известны итоги выборов в парламент Сербии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии опубликовала результаты обработки голосов со 100% участков на внеочередных парламентских выборах в стране, по их итогам "Студенческий список" победил с 53,01%. Об этом сообщает ТАСС.





У списка "Объединенная Сербия" бывшего президента страны Александра Вучича 38,98%. Остальные партии не смогли преодолеть трехпроцентный барьер. В парламенте нового созыва также будут представлены несколько депутатов от национальных меньшинств, освобожденных от необходимости преодолеть этот порог.





Повторное голосование состоялось 1 ноября на 53 участках страны по решению РИК из-за невозможности изначально установить результат на некоторых участках. Повторное голосование не повлияет на общий результат выборов, но до его завершения нельзя было подвести итоги и приступить к формированию нового правительства.





Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. Ранее Александр Вучич признал свое поражение и объявил об уходе в оппозицию.-0-