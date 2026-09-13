Стабилизировать ситуацию на мировой арене призвал Си Цзиньпин страны БРИКС 

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Также государственный лидер заявил, что Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым кодом и доступом. "Китай возглавит в рамках БРИКС работу по созданию зоны технологий ИИ с открытым кодом, будет содействовать сотрудничеству в области разработки и применения крупных языковых моделей, проводить специализированные программы подготовки в этой сфере и создавать открытую экосистему ИИ", - цитирует китайского лидера СИНЬХУА.
12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-
Фото Андрея Синявского