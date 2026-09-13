Стабилизировать ситуацию на мировой арене призвал Си Цзиньпин страны БРИКС 

12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-





Фото Андрея Синявского

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны БРИКС должны объединиться с государствами глобального Юга для стабилизации ситуации на мировой арене. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время выступления на заседании лидеров стран и государств - партнеров БРИКС в формате "аутрич", сообщает ТАСС.Си Цзиньпин обратил внимание на значимость межстранового взаимодействия в вопросах благополучия населения. "Для стабилизации и улучшения мировой ситуации страны БРИКС должны взять на себя историческую инициативу, объединиться с огромным числом стран Глобального Юга, играть позитивную, стабилизирующую и конструктивную роль в международных делах и способствовать общему благополучию человечества", - приводит речь главы государства агентство СИНЬХУА.Также государственный лидер заявил, что Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым кодом и доступом. "Китай возглавит в рамках БРИКС работу по созданию зоны технологий ИИ с открытым кодом, будет содействовать сотрудничеству в области разработки и применения крупных языковых моделей, проводить специализированные программы подготовки в этой сфере и создавать открытую экосистему ИИ", - цитирует китайского лидера СИНЬХУА.