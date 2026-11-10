США заявили о завершении эпохи субсидирования обороны Европы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США пересматривают принципы сотрудничества с европейскими союзниками и намерены отказаться от прежней модели поддержки их обороны. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, сообщает газета "Известия".



"К примеру, мы меняем характер наших отношений с Европой. Эпоха субсидируемой обороны подходит к концу", - подчеркнул Хегсет.



По словам главы Пентагона, Вашингтон пересмотрел подходы, которыми руководствовался на протяжении последних 80 лет. Теперь европейским союзникам предстоит самостоятельно взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности в своем регионе.



9 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что Европа продолжает курс на милитаризацию, а ее военные расходы растут.-0-