10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США пересматривают принципы сотрудничества с европейскими союзниками и намерены отказаться от прежней модели поддержки их обороны. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, сообщает газета "Известия".
"К примеру, мы меняем характер наших отношений с Европой. Эпоха субсидируемой обороны подходит к концу", - подчеркнул Хегсет.
По словам главы Пентагона, Вашингтон пересмотрел подходы, которыми руководствовался на протяжении последних 80 лет. Теперь европейским союзникам предстоит самостоятельно взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности в своем регионе.
9 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что Европа продолжает курс на милитаризацию, а ее военные расходы растут.-0-
В мире
10 ноября 2026, 09:23
США заявили о завершении эпохи субсидирования обороны Европы
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
С нами интереснее