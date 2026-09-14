США в переговорах с Ираном хотят сосредоточиться на ядерной программе - CNN

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США хотят в переговорах с Ираном вернуться к обсуждению ядерной программы исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.



Как сообщает источник телекомпании, должностные лица администрации президента США Дональда Трампа в частных беседах с представителями стран Персидского залива сказали, что Вашингтон хотел бы "сместить фокус любых будущих переговоров на ядерную программу Тегерана вместо возобновления судоходства через (Ормузский. - Прим. БЕЛТА) пролив".



В свою очередь представители Ирана дали понять, что Тегеран будет открыт для обсуждения ядерной программы только после урегулирования вопроса с Ормузским проливом, в том числе снятия американской блокады морских портов исламской республики.



США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.-0-