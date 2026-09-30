США ужесточили санкции против Кубы





Американские власти запретили любые финансовые операции с кубинскими организациями, связанными с силовыми структурами и деловым конгломератом Grupo de Administraciуn Empresarial S. A. (GAESA). Финансовое ведомство США также отменило генеральную лицензию, которая с 2024 года позволяла американским банкам обрабатывать долларовые платежи с участием Кубы в случаях, когда источник и пункт назначения транзакции находились за пределами США и не затрагивали интересы американских граждан. Кроме того, Минфин отменил разрешение, позволявшее банкам Соединенных Штатов открывать и вести счета на имя кубинского гражданина, являющегося независимым предпринимателем частного сектора (эта мера действовала с 2024 года при администрации Джо Байдена).





Помимо этого, ведомство пересмотрело ряд категорий поездок на остров для граждан США, разрешенных ранее Бараком Обамой. В частности, теперь специальное разрешение американских властей потребуется для участия в программах культурного обмена, конференциях и встречах специалистов.





Решение Вашингтона прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, подчеркнув, что цель новых санкций - создать прямые препятствия для реализации экономических преобразований на острове. "Эти новые меры блокады призваны создать препятствия для идущего на острове процесса экономических преобразований. Они открыто бьют как по государственному, так и частному сектору - тому самому частному сектору, развитию которого, по утверждениям некоторых американских чиновников, они якобы хотят содействовать", - написал глава кубинского МИД в соцсети X.





По словам министра, действия США "сводят на нет контакты между людьми и еще больше ограничивают академическую и научно-исследовательскую деятельность", а также блокируют кубинским частным структурам возможность вести прямые дела с американскими банками.





"Менее суток назад госсекретарь (США Марко Рубио. - Прим. БЕЛТА) заявил в интервью, что "Куба уже пала", однако теперь выясняется, что требуются дополнительные меры", - заключил Бруно Родригес Паррилья.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки ужесточили санкционный режим против Кубы, введя новые ограничения на финансовые операции государства, в том числе его частного сектора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.