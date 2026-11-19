19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители США, Украины и ряда европейских союзников Вашингтона вырабатывают общую позицию и проводят подготовку к следующему раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал зять американского лидера Джаред Кушнер.



"Мы продолжаем работать в тесной координации с Германией, Украиной и нашими европейскими партнерами над согласованием наших позиций и проводим подготовку к следующему раунду переговоров", - говорится в сообщении Кушнера в соцсети X.



Он также указал, что в Берлине он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут консультации с Владимиром Зеленским и "европейскими лидерами на заседании "коалиции желающих". Кушнер отметил, что вместе с Уиткоффом намерен изучить, как работа коалиции "может способствовать формированию механизмов безопасности" после урегулирования конфликта, включая гарантии для Украины и "более широкие механизмы, которые укрепят стабильность в Европе и снизят риск будущих конфликтов". Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп хочет положить конец конфликту и "обеспечить устойчивый мир, который сделает всю Европу более безопасной".



Кушнер отметил, что США проинформировали канцлера Германии Фридриха Мерца о консультациях, которые проводил в Китае американский президент Дональд Трамп.



Между тем издание "Страна" пишет, что Владимир Зеленский уже прибыл в Берлин на заседание "коалиции желающих" с участием Кушнера и Уиткоффа.



Заседание в Берлине будет проходить сразу после исторической трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в китайском городе Шэньчжэнь. Президент РФ Владимир Путин сегодня по итогу трехсторонней встречи сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев посетить Москву, чтобы они изложили свою позицию по урегулированию в Украине. Также Путин сказал, что США предложили компромиссы по Украине, РФ согласилась на них в Анкоридже, но вопрос в желании Киева и Европы с ними согласиться. Он выразил при этом мнение, что если Киев и его спонсоры осознают реалии, то "компромиссы состоятся".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва фиксирует доносящиеся из Европы агрессивные заявления. Он подчеркивал, что поэтому для Москвы остается большим вопросом, может ли участие европейцев в переговорах помочь мирному процессу в Украине.-0-