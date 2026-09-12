США сократили время защиты для танкеров, проходящих через Ормузский пролив





"США ограничили время (действия) воздушной обороны для танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Переход к двум определенным временным промежуткам последовал после усиления иранских атак", - сообщает издание.





Как объясняет газета, США просят танкеры, проходящие через Ормузский пролив, плыть только в определенное время, чтобы они могли гарантировать им военную защиту. Владельцы судов должны подавать заявку в военно-морской координационный центр США (NCAGS), который затем передает морякам координаты, по которым те должны следовать, а также выдает разрешение проходить через пролив в определенные часы - в основном по ночам. С сентября США сократили временные коридоры до двух, как следует из электронных писем центра.





США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за его эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.-0-

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сократили количество временных коридоров, в течение которых танкеры могут проходить через Ормузский пролив под их гарантированной защитой, всего до двух. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.