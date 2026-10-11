США пригрозили прекратить поставки оружия для Киева - FT

По данным источников издания из числа европейских чиновников, американские официальные лица совершили 10 и 11 октября ряд звонков в европейские столицы и Киев по этому вопросу. По их словам, Вашингтон якобы угрожал остановить обмен разведывательными данными и программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги.
Белый дом отказался подтверждать факт подобных звонков или комментировать их.
11 октября Трамп заявил, что Россия и Украина согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.-0-