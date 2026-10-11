США пригрозили прекратить поставки оружия для Киева - FT





По данным источников издания из числа европейских чиновников, американские официальные лица совершили 10 и 11 октября ряд звонков в европейские столицы и Киев по этому вопросу. По их словам, Вашингтон якобы угрожал остановить обмен разведывательными данными и программу закупок оружия для Украины в США на европейские деньги.





Белый дом отказался подтверждать факт подобных звонков или комментировать их.





11 октября Трамп заявил, что Россия и Украина согласны на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.-0-

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить программу закупок вооружения и предоставление разведывательной информации для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).