США пригласили Путина на саммит G20 в Майами 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США направила президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами (штат Флорида). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.



"Мы пригласили президента Путина, - сказал Рубио. - Надеемся, что он примет приглашение".



По его словам, проведение новой встречи президентов России и США пока не обсуждалось. "Очевидно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат, а для этого необходимо заранее проделать большую работу", - сказал он.



Переговоры между Рубио и Лавровым прошли на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они продолжались более 50 минут. Стороны в том числе обсудили отношения между США и Россией и конфликт в Украине. Госсекретарь США признал, что ограниченные или временные прекращения огня не приведут к урегулированию кризиса.-0-