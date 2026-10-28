США предупредили страны Персидского залива о возможных боевых действиях после выборов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к "короткой, но интенсивной военной кампании", которая может начаться после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Сообщение было передано по дипломатическим и военным каналам. Это может быть лишь одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к началу нового этапа масштабных боевых действий против Ирана.



США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций. -0-