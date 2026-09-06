США потопили в Тихом океане группу судов, действовавших в интересах наркокартеля 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные перехватили и потопили в восточной части Тихого океана группу судов, использовавшихся в интересах эквадорского наркокартеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Южного командования ВС США.



"Разведка подтвердила, что суда действовали в интересах жестокой нарко-террористической организации "Лос-Чонерос". Находившиеся на основном судне лица были задержаны и переданы эквадорским властям. Когда основное судно было проверено и члены экипажа сошли с борта, военные США потопили его и вспомогательные суда", - говорится в публикации командования в X.



Как отмечается, группа судов находилась в восточной части Тихого океана и служила плавучей заправочной станцией. -0-