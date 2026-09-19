США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные США за последние несколько месяцев помогли танкерам вывезти через Ормузский пролив около 1 млрд баррелей нефти. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер, информирует ТАСС.



"За последние несколько месяцев 1 млрд баррелей нефти был перевезен через Ормузский пролив. Мы достигли этого за счет поддержки свыше 2 тыс. коммерческих судов при проходе через пролив", - сказал он в видеообращении, опубликованном Центральным командованием в X.



Брэд Купер добавил, что США "работают с партнерами в регионе над укреплением их ПВО и формируют новую коалиционную группу ударных беспилотников".



В середине августа Центральное командование объявило о создании первой в своей истории многонациональной группировки ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. Предполагается, что новое подразделение будет применять ударные беспилотные системы одностороннего действия, действующие в воздухе, на воде и под водой. В его состав войдут американские военнослужащие, а также представители стран - партнеров США на Ближнем Востоке.-0-