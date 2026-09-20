США планируют ввести новые масштабные санкции против МУС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые масштабные санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), сообщает ТАСС.



По сведениям газеты, пока неизвестно, когда будет объявлено окончательное решение. Вместе с тем неназванные должностные лица американской администрации сообщили, что ясность в этом вопросе может появиться в течение недели.



Как отмечает WSJ, ограничения будут касаться, в частности, большинства финансовых операций с МУС. При этом на их введение может быть предоставлена отсрочка на шесть-семь месяцев. По данным издания, такие меры потенциально способны серьезно осложнить работу суда, в том числе из-за запрета на долларовые транзакции и ограничения доступа к значительной части финансовой системы. Исключением могут стать финансовые операции, связанные с услугами связи.



Вашингтон уже неоднократно вводил санкции против МУС. В феврале 2025 года Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении должностных лиц суда. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении американцев или граждан государств - союзников США.-0-