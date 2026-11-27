27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассматривают программу военного строительства в Гренландии стоимостью до $500 млн, так как вашингтонская администрация стремится усилить американское присутствие в Арктике, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы Пентагона.



Документы по закупкам содержат обширные предложения по развитию космической базы Питуффик, включая новые ангары для самолетов и специализированные объекты для технического обслуживания боевых самолетов.



Согласно документам, опубликованным инженерным корпусом армии США, ориентировочная стоимость строительства составляет от $250 до $500 млн.



Также есть упоминания об объектах для обслуживания самолетов-невидимок и поддержки секретных военных операций, что указывает на то, что предложения выходят за рамки обычной модернизации существующей базы.



Предложения Вашингтона появились после того, как на прошлой неделе датский парламент одобрил соглашение об обороне между Данией, Гренландией и США, заключенное в сентябре.-0-