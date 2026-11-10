США планируют прекратить финансирование военных закупок Израиля на $4 млрд в год

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа стремится как можно скорее прекратить предоставление Израилю средств в размере $4 млрд в год на закупки американских вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.



"Президент США считает, что Израиль теперь достаточно процветающая и богатая страна, чтобы покупать американские вооружения. Он (Дональд Трамп. - Прим. БЕЛТА) хочет, чтобы та часть, которая касается финансирования, прекратилась как можно скорее. Мы действуем на основе этого при обсуждении "меморандума о взаимопонимании", - заявил Рубио.



"Они могут покупать у нас вооружения, но мы больше не должны предоставлять финансирование", - подчеркнул госсекретарь США. На вопрос о том, могут ли стороны перейти к такой системе в 2027 году, Рубио ответил: "Президент сказал, что так мы и сделаем".



Трамп ранее также заявлял, что США к концу 2026 года прекратят финансирование Израиля в размере $4 млрд в год. По его словам, это решение было согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, власти Израиля оказались не готовы к заявлению Трампа.-0-