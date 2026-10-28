США перебрасывают в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot - WSJ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон перебрасывает в Израиль дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы укрепить противоракетную защиту страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.



По сведениям издания, систему перебрасывают из Техаса. Кроме того, в следующем месяце в регион прибудет дополнительная авианосная группа, которая присоединится к примерно 20 военным кораблям США на Ближнем Востоке. Согласно информации газеты, эти меры призваны предоставить президенту США Дональду Трампу разные варианты действий в случае возобновления военной операции против Ирана.



28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, через который проходит около 25% мировых объемов торговли нефтью и 20% - сжиженным природным газом. Позднее администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.-0-