США обсуждают с Украиной передачу лицензии на устаревшие ракеты к Patriot

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность передачи Киеву лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Ирландии в США, сообщает ТАСС.



Отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли США передать Украине лицензию на производство боеприпасов к Patriot, Трамп поделился, что обсуждение ведется. Он уточнил, что речь идет о "менее современных версиях" перехватчиков. "Понимаете, о чем я говорю? О куда менее современных (вариантах. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал американский президент.



При этом он фактически оставил без ответа просьбу прокомментировать планы европейских стран по продаже Украине ракет-перехватчиков для Patriot. "У нас большие запасы определенных вооружений, некоторые из них имеются практически в бесконечном количестве. Что касается элитных (боеприпасов. - Прим. БЕЛТА), то многое было передано Украине, но мы очень быстро восстанавливаем эти (запасы. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Трамп.-0-