США нанесли удары по объектам на иранском острове Кешм

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация США нанесла удары по военным объектам на иранском острове Кешм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NewsNation.





"Соединенные Штаты наносят удары по радарам и ракетным пусковым установкам на острове Кешм", - написала журналист NewsNation Келли Мейер на своей странице в X.





Президент США Дональд Трамп 1 ноября заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в этот же день сообщил, что на консультациях между США и Ираном о прекращении конфликта был достигнут "определенный прогресс".





Действующий депутат Меджлиса (парламента) Ирана, бывший иранский министр иностранных дел Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в войне против Тегерана. Он обвинил Великобританию, Германию, Италию и Португалию в предоставлении своих военных баз американским истребителям, которые проводили военные операции против Ирана. Он потребовал от стран, помогавших США, извинений перед иранским народом, отметив, что ракеты Тегерана могут достичь и Европы, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.-0-