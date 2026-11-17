Планируется построить бункеры, которые будут способны выдержать удары беспилотников и ракет. Десять из них хотят разместить в Израиле, пять - в Саудовской Аравии и два - в Ливане.
Бункеры должны будут заменить существующие укрытия в виде переоборудованных транспортных контейнеров.
"В связи с повышенной угрозой для безопасности войск в регионе существует срочная и приоритетная необходимость замены нестандартных укрытий для личного состава на стандартизированные железобетонные бункеры для защиты от непрямого огня", - говорится в уведомлении американской армии о поиске поставщиков.
Также подчеркивается, что проект должен быть завершен в течение 45 дней после получения заказа.
Как указывает издание, данный проект появился после того, как в результате ударов со стороны Ирана были разрушены несколько американских баз в регионе Персидского залива, в результате чего погибли по меньшей мере 23 военнослужащих.-0-