США намерены начать использовать две военные базы в Гренландии - Reuters

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассчитывают начать использовать дополнительно две военные базы в Гренландии, согласно договоренностям с Данией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



Американская сторона планирует открыть военную базу времен холодной войны в южной части Гренландии, а также установить военное присутствие на базе на восточном побережье. Речь идет о поселении Нарсарсуак, где ранее находилась американская авиабаза Bluie West One (США закрыли ее в конце 1950-х годов), и военном объекте Местерс-Виг, который используют датские военные.



Уточняется, что это предусмотрено договоренностями, достигнутыми вашингтонской администрацией с руководством Дании и Гренландии. Планируется, что подписание документов с участием президента США Дональда Трампа пройдет 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Ранее Трамп объявил, что США и Дания договорились о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. По его словам, американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.-0-