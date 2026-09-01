США начали демонтаж систем ПВО на севере Ирака перед выводом войск

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы Соединенных Штатов, дислоцированные в Иракском Курдистане, приступили к демонтажу систем ПВО перед окончательным выводом войск международной коалиции с иракской территории, намеченным на конец сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.



По информации его источников, "американские войска приступили к демонтажу и перемещению своих систем ПВО с позиций в Иракском Курдистане". Указывается также, что силы США "начали вывод тяжелой военной техники из автономного региона", расположенного на севере Ирака. Как отмечают те же источники, "ежедневно международная коалиция выводит за пределы иракской территории как минимум одну колонну военной техники".



В конце января было объявлено, что международная коалиция во главе с США вывела все подразделения и военных советников с баз на федеральной территории Ирака, за исключением Иракского Курдистана. 9 июля премьер-министр Ирака Али аз-Зейди заявил, что контингент международной коалиции завершит выполнение своих обязанностей на территории Ирака 30 сентября 2026 года. В середине июля президент США Дональд Трамп на встрече с аз-Зейди в Вашингтоне заявил, что "размещение американских войск в Ираке больше не требуется".-0-