США на переговорах в Абу-Даби намерены обсудить меры по снижению риска эскалации в Европе

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По его мнению, на данном этапе важно побудить все стороны начать серьезно думать о том, что будет после окончания боевых действий в Украине. США надеются, что обсуждение послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, которые требуются для предотвращения конфликта в будущем, "позволят переключить внимание с ведения войны на создание основы для прочного мира".





"Это чрезвычайно сложный и запутанный конфликт. Мы понимаем, что впереди трудные решения, и подходим к этим переговорам с решимостью и реализмом. Мы надеемся добиться существенного прогресса, наметить практический путь к решению проблемы и способствовать созданию условий для прочного мира", - добавил он.





Кушнер также сообщил, что он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречи с европейцами перед началом трехсторонних переговоров по конфликту в Украине в Абу-Даби.





Еврокомиссия ранее подтвердила, что представители ЕС поедут столицу ОАЭ, где на этой неделе пройдет новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Там, однако, не уточнили, в каких заседаниях и в каком формате Европа собирается участвовать, учитывая, что официального приглашения на данные переговоры Евросоюз не получал.





Переговоры в Абу-Даби между Украиной, Россией и США запланированы на 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ключевой темой переговоров станут гарантии безопасности.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская сторона на предстоящих переговорах в Абу-Даби намерена обсудить меры, направленные на снижение риска эскалации в Европе. Об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер, информирует ТАСС.