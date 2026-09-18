18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта в Украине в процессе нового подхода к переговорам с Москвой. Об этом пишет газета The New York Times, сообщает ТАСС.
По оценке The New York Times, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий". При этом пока нет информации, о каких сделках может идти речь.
Американский чиновник заявил газете, что такие соглашения могут показать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Данный подход отличается от прежней позиции Дональда Трампа, отметили в The New York Times.-0-
В мире
18 сентября 2026, 08:16
США могут заключить деловые соглашения с Россией еще до конца конфликта в Украине - СМИ
Фото ТАСС
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