28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский военно-промышленный комплекс не сможет в ближайшие годы восполнить истощенные в ходе конфликта с Ираном запасы ракет, несмотря на ускорение их производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным издания, завод оборонной компании RTX в Аризоне работает круглосуточно, наращивая выпуск крылатых ракет Tomahawk и других боеприпасов. Lockheed Martin, в свою очередь, нанимает сотни сотрудников в Арканзасе, чтобы втрое увеличить производство перехватчиков Patriot.
При этом, отмечает газета, большая часть новых ракет поступит слишком поздно для возможных конфликтов в ближайшие несколько лет.
Как пишет издание, за два месяца конфликта с Ираном США использовали более тысячи ракет Tomahawk. По оценке Центра стратегических и международных исследований, американские военные израсходовали около трети имевшихся до начала конфликта запасов этих ракет и примерно половину ракет-перехватчиков Patriot.
Газета The New York Times ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем в конце апреля, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов.-0-
В мире
28 сентября 2026, 23:07
США израсходовали треть запасов Tomahawk и около половины ракет Patriot
Фото U.S. Navy
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